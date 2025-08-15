Врач ответила, действительно ли антибиотики вредят иммунной системе

Прием антибиотиков может навредить иммунной системе пациентов, однако, зачастую без них не обойтись. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, такие препараты могут навредить не только микробам, но и полезным микроорганизмам, которые нужны для нормального самочувствия и обмена веществ. Поэтому частое использование антибиотиков представляет опасность.

«Если мы это часто делаем, то наша иммунная система перестает реагировать на инфекцию, мы все время вне этой иммунной системы запускаем в ход антибиотики. В итоге иммунная система приходит к состоянию вторичного иммунодефицита. Начинает развиваться микрофлора, на которую антибиотики не действуют. А антибиотики не действуют, например, на грибковую микрофлору, на всякие плесени, которые в нашем организме живут», — сказал Болибок.

Исследователи из Rutgers Health до этого пришли к выводу, что антибиотик ципрофлоксацин, применяемый для лечения инфекций мочевыводящих путей, может неожиданным образом помогать бактериям выживать и быстрее вырабатывать устойчивость к лекарствам. Как объясняют авторы, препарат вызывает у Escherichia coli (кишечной палочки) энергетический кризис — падение уровня молекул АТФ, обеспечивающих клеточное дыхание.