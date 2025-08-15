Россиянам напомнили об ответственности за покупку сильнодействующих лекарств

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев рассказал RT о наказании, предусмотренном за покупку сильнодействующих препаратов без рецепта врача.

Он отметил, что ответственность за такое приобретение, как правило, ложится не на покупателя, а на аптеку и фармацевта.

«Согласно статье 14.4.2 КоАП России, административное наказание предусмотрено для должностных лиц и юридических лиц: штрафы составляют до 20 тыс. рублей для фармацевтов и до 200 тыс. — для аптек. Но сам покупатель, приобретающий, например, антибиотик или лекарство от давления без рецепта, формально не привлекается к административной ответственности. Исключение — препараты, содержащие сильнодействующие вещества», — отмечает он.

Русяев добавил, что если человек приобретает их в крупных количествах, установленных законом, он может быть привлечен по ст. 234 Уголовного кодекса России.

«Наказание в таких случаях — до трёх лет лишения свободы за приобретение, а в крупном размере — до восьми лет. Также возможна административная ответственность по статье 6.8 КоАП России с штрафом до 5 тысяч рублей или арестом на 15 суток, если речь идёт о небольших объёмах», — подчеркнул юрист.

