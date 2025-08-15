Ложка нектара в бочке дегтя: Как с помощью меда вылечить глаза

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН рассказала, сколько можно съесть мёда в день взрослому человеку не только без вреда, но и с пользой здоровью. Мёд лучше сочетать, как указано в древних рецептах, с орехами или жирами, заявила в беседе с НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Медовый или Первый Спас, отмечается 14 августа по новому стилю и считается началом осени в народном календаре. Считалось, что именно к этому числу мед в ульях созревает до полной готовности и его можно собирать. В этот день принято дарить и есть мед. Мухина предупредила, что больше одной столовой ложки меда в день взрослому человеку есть не стоит.

«Взрослому человеку желательно есть одну столовую ложку в день, не больше. По сути, это норма по употреблению углеводов в сутки. При этом, мёд лучше сочетать, как указано в древних рецептах, с орехами или жирами. Сочетание мёда с сыром является классическим. Мёд следует употреблять охлажденным и никогда не добавлять в горячее молоко или чай, потому что все, находящиеся в нём антиоксиданты и витамины разрушаются. Более того, при нагревании углеводов образуется канцероген - акриламид. Вот, поэтому его ни в коем случае нельзя кипятить или использовать в выпечке. Этот дар природы не предназначен для этого», - подчеркнула специалист.

По её словам, гораздо полезнее для человека другие продукты пчеловодства.

«Обратить внимание необходимо и на то, что более полезными для человека являются продукты пчеловодства: прополис, перга, забрус, маточное молочко. Они повышают иммунитет, улучшают работу внутренних органов, являются кладезем всевозможных микроэлементов. И, конечно же, не стоит забывать, что даже ложка меда – это очень энергоемкий продукт. Конечно же, диабетикам, лицам, которые страдают от всевозможных панкреатитов, аллергии и ожирения, конечно же, мёд противопоказан, но его 30% раствор можно закапать в глаза для предотвращения катаракты, сухости глаза и всевозможных воспалительных заболеваний», - рассказала врач-диетолог.

Она также отметила, что настоящий мёд может храниться до пяти лет.

«Если мёд со временем не засахаривается, значит он был нагрет, либо это фальсифицированный продукт. Нормальный мед всегда должен через месяц или два засахариваться. Он содержит антибактериальные вещества, которые предохраняют от бактериальной и грибковой порчи. Настоящий мед может храниться в целом до пяти лет», -добавила Мухина.

Ранее стало известно, что больше половины продаваемого в России меда признали фальсификатом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».