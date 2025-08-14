Специалист указал на проявления высокого уровня холестерина на коже

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что высокий уровень холестерина в крови можно заподозрить по некоторым проявлениям на коже. На них врач указал в разговоре с изданием El Economista.

«Во-первых, осмотрите веки, особенно внутреннюю часть, и проверьте наличие маленьких желтых бугорков, называемых ксантелазмами», — посоветовал Рохас.

Также при этой проблеме может появиться сероватое кольцо вокруг радужной оболочки глаза.

Кроме того, по словам специалиста, высокий уровень холестерина проявляется ксантомами — небольшими узелками, локализующимися на сухожилиях, локтях и суставах пальцев. При наличии этих симптомов он посоветовал сдать кровь на липидный профиль.

Ранее кардиолог Элла Виноградова рассказала о неочевидных симптомах сердечной недостаточности. По ее словам, это заболевание проявляется усталостью и отеками ног.