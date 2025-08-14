Академик Малеев: Заразиться вибриозом можно в морской воде

В США сообщили об очередном смертельном случае вибриоза - погиб 77-летний мужчина, яхтсмен. Инфекция попала вместе с морской водой в случайную царапину. Хотя он и обработал рану антисептиком, развилось сильнейшее воспаление, переросшее в сепсис. Спасти пострадавшего не удалось.

А совсем недавно, в конце июля, американские газеты писали, что с начала года на побережьях Флориды вибриозом заразилось минимум 13 человек, и зарегистрировано четыре смерти. Что это за инфекция, почему вибрион называют "братом" холеры и как защититься? На вопросы "РГ" ответил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Что такое вибриоз?

Вибриоз - это инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями вида Vibrio. Эти вибрионы имеют множество разновидностей, одни из них вызывают холеру. Но в данном случае речь идет о плотоядных бактериях Vibrio vulnificus, которые, попадая на открытую рану, приводят к ее инфицированию.

Где есть риск заразиться?

Этот вибрион является постоянным обитателем морской воды. Теплая соленая вода - оптимальная среда для него, в пресных водоемах он не встречается. Кроме того, Vibrio vulnificus может находиться в организме моллюсков, которые встречаются в прибрежных водах.

Чем он опасен?

Попадая в организм человека, этот вибрион может вызвать два вида патологических состояний.

Если он попадает в желудочно-кишечный тракт вместе с водой, которую человек заглотнул при купании, или вместе с моллюсками, устрицами, которых человек ел, то инфекция проявляется в виде тяжелого гастроэнтерита и сопровождается поносом, рвотой, может подняться температура, и самое главное - происходит обезвоживание, однако не такое сильное, как при холере.

При попадании в раневую поверхность вибрион разрушает окружающие ткани и проникает в кровь, вызывая септическое поражение. В этом случае окружающие рану ткани распадаются - потому бактерия и называется плотоядной.

Кто в группе риска?

Это очень тяжелое заболевание. В группу риска входят люди с иммунодефицитными состояниями, имеющие заболевания печени, сахарный диабет.

Как защититься?

Чтобы обезопасить себя от встречи с этой инфекцией, надо аккуратнее быть с блюдами из морепродуктов - не есть их сырыми, особенно в непроверенных местах. И если на коже есть царапины, раны, стоит воздержаться от купания.

Справка "РГ"

Риск заражения существует в различных регионах мира, включая популярные курорты. Вот информация о распространении вибриоза в странах, куда часто ездят россияне:

1. Турция

В Турции были случаи обнаружения опасных видов вибрионов (Vibrio vulnificus и Vibrio parahaemolyticus) вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

2. Таиланд

В Пхукете зафиксированы случаи заражения холероподобными вибрионами через сырые устрицы.

3. Доминикана

Прямых данных о вибриозе в Доминикане в печати нет, но в публикациях об инфекции упоминалось, что теоретически возможны случаи холеры (вызываемой Vibrio cholerae), хотя на практике они крайне редки. Основные риски в этой стране связаны с комарами (вирус Зика, малярия), а не с водными бактериями.

4. Куба

Информации о вибриозе на Кубе в открытой печати также нет. Однако, учитывая теплый климат и соленые воды Карибского бассейна, теоретически риск существует, в том числе, при употреблении сырых морепродуктов.

5. Страны на побережье Красного моря

Красное море - одно из самых солёных и тёплых в мире, что создаёт благоприятные условия для бактерий Vibrio, включая V. vulnificus и V. parahaemolyticus. Даже высокая солёность (41 г/л, против 34 г/л в океане) не убивает эти бактерии, а лишь ограничивает их распространение. Температура воды в курортных зонах (Египет, Израиль, Иордания) часто превышает +25°C, особенно летом, что ускоряет размножение вибрионов. Были сообщения о единичных случаях заражения в Египте (Хургада, Шарм-эль-Шейх), в Израиле (Эйлат) в 2018 году власти предупреждали о рисках, связанных с V. vulnificus, для людей с ослабленным иммунитетом. В Иордании о случаях заражения неизвестно, но из-за схожих условий на побережье меры предосторожности актуальны.

6. Другие регионы

Балтийское и Северное моря: Европейский центр по контролю заболеваний предупреждал о вибрионах в этих водах.

США: Ежегодно фиксируется около 80 000 случаев заражения, включая смертельные исходы.

Индия: В данных нет конкретной информации, но из-за тропического климата и загрязнения вод риск заражения возможен.

Как снизить риск заражения?

Избегайте купания с открытыми ранами.

Не ешьте сырые или недоваренные морепродукты.

Пейте только бутилированную воду.

При симптомах (диарея, рвота, воспаление ран) - немедленно к врачу.