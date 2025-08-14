Врачи три года списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень

В Бразилии врачи на протяжении трех лет списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень. Его историю рассказало издание Metropoles.

Мать 9-летнего Ренату Родригеса отвела его в больницу после того, как заметила у него ночную потливость, быструю утомляемость, непереносимость физических нагрузок и странную походку. Педиатры даже не стали проводить никакие обследования юному бразильцу, списав эти симптомы на лень.

Диагноз мальчику поставили только в возрасте 11 лет, когда невролог после проведения генетического теста обнаружил у него атаксию Фридрейха — редкую болезнь, характеризующуюся дегенеративным повреждением нервной системы. Эту патологию нельзя вылечить, но можно контролировать симптомы и предотвратить развитие осложнений, поэтому Родригесу назначили физиотерапию, трудотерапию, перевели его на специальную диету и отправили к логопеду. В результате состояние мальчика удалось стабилизировать.

