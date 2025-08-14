Инфекционист раскрыл причину появления лихорадки Западного Нила в Москве

Насекомые, которые переносят болезнь, улетают в другие регионы из-за погодных условий. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Такая вещь, как лихорадка Западного Нила, была раньше на Ближнем Востоке. Лет 20 назад вирус появился в Северной Америке, где его раньше не было. Потом Средиземноморье — это Испания, Италия, Франция. А у нас — это Ставрополье, Волгоград, а года три назад это пришло в Подмосковье. Был падёж голубей, голуби массивно гибли, потому что они носители. Так происходит, потому что это передают насекомые, комары, клещи. А они меняют ареал обитания с изменением климата. Те комары, которые переносят лихорадку Западного Нила, они и перелетают».

Ранее стало известно, что в России в августе ожидается пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Интенсивные проявления эпидемического процесса прогнозируются с июня по сентябрь, заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, наибольший эпидемиологический риск ожидается в субъектах Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Профилактики и лечения заболевания не существует, уточнили в ведомстве, поэтому основные меры направлены на защиту от укусов комаров и борьбу с местами их размножения. В том числе стоячей водой, несанкционированными свалками и подтопленными подвалами.