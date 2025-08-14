В Петербурге открылся центр женского здоровья с бесплатными консультациями

Санкт-Петербург продолжает расширять сеть специализированных медицинских учреждений для женщин — на улице Ленина в Петроградском районе начал работу уже второй городской центр здоровья. В рамках социальной программы губернатора Александра Беглова жительницы северной столицы могут бесплатно получить комплексную медицинскую помощь от команды узкопрофильных специалистов.

