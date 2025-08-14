В Роспотребнадзоре заявили о почти 500 тыс. пострадавших от укусов клещей

Такие данные в ведомстве привели в преддверии завершения сезона активности насекомых.

© unsplash

Отмечается, что выявленных случаев укусов в этом году больше, чем в прошлом.

Чаще всего у сданных на анализ клещей выявляли боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и вирус энцефалита. Наибольшее число обращений от жителей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской и Томской областях, а также в Пермском крае и Удмуртии, уточнили в Роспотребнадзоре.

Там напомнили меры безопасности: помимо прохождения обязательной вакцинации от клещевого энцефалита, рекомендовали при посещении леса носить закрытую и светлую одежду, которую необходимо обработать защитными средствами. Кроме того, необходимо тщательно осматривать себя и домашних животных после прогулок на природе, написали «Известия».