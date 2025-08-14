Врач предупредил, в каком случае можно ослепнуть за пару часов

Существуют состояния, которые возникают резко и могут лишить человека зрения за пару часов. Это отслоение сетчатки и приступ глаукомы, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский.

«Боль, резь, покраснение, вспышки и «молнии» перед глазами могут привести к потере зрения. Часто мы думаем: «натерло линзой», «продуло», «наверное, давление». Но это могут быть симптомы отслойки сетчатки или приступа глаукомы — состояний, при которых зрение уходит молниеносно и навсегда, если не вмешаться. Не трите, не капайте «что под руку попало». Самолечение может испортить то, что еще можно было спасти. Даже микроскопическое повреждение иногда приводит к полной слепоте, если его проигнорировать», — объяснил врач.

Приступ глаукомы, по словам врача, маскируется под головную боль. Резкая боль в глазнице, головная боль, тошнота, затуманенное зрение может быть вызвано острым повышением внутриглазного давления.