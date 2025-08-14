В каких регионах России стоит опасаться онкогенных вирусов

В Южном, Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном округах, а также на Сахалине особенно распространены онкогенные вирусы, рассказала «Газете.Ru» директор НИИ морфологии человека им. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского», главный научный сотрудник референс-центра инфекционной и вирусной онкопатологии, член-корреспондент РАН Людмила Михалева.

Международное агентство по изучению рака признало канцерогенами первого типа (фактор, роль которого однозначно доказана в развитии опухолей) некоторые вирусы, бактерии и паразиты. Среди вирусов — это вирус папилломы человека, вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса 4 (Эпштейна-Барр) и 8-го типов, Т-лимфотропный вирус человека, полиомавирус клеток Меркеля.

Ученые референс-центра в течение полутора лет занимались обнаружением белков и ДНК вирусов в опухолях желудка, предстательной железы, толстой кишки, молочной железы.

«Распространенность опухолей с обнаруженными белками и ДНК вирусов местами достигает 40%, например, в случае рака толстой кишки. Суммарно их распространенность соответствует данным мировой литературы, однако, если мы будем смотреть географическое распределение в нашей стране, то, по нашим данным, встречаются регионы с более высокой инфицированностью. Среди них субъекты Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Центрального округов, Сахалина. Но наши исследования продолжаются для достижения статистически значимых цифр, а предварительные данные на малой выборке случаев могут ввести в заблуждение», – объяснила доктор.

