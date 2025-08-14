В России появится перечень стратегически значимых лекарств

Он появится с 1 сентября, когда вступит в силу соответствующий закон, отметил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

«Закон позволит расширить технологический суверенитет фармацевтической отрасли за счет предоставления преимущества тем компаниям, которые локализовали полный цикл производства стратегически важных лекарств в нашей стране», — объяснил депутат.

По словам парламентария, нововведение станет чрезвычайно важным. Перечень позволит обеспечить страну теми препаратами, которые более всего востребованы для лечения тех или иных заболеваний. России будут гарантированы необходимые медикаменты даже в условиях экономических кризисов или международных санкций, передаёт РИА Новости.