Плацебо и ноцебо: как вера в выздоровление влияет на самочувствие

Иногда лекарство без лекарства работает как медикаментозная терапия, если человек в него верит. Оптимисты чувствуют себя лучше из-за эффекта плацебо, а вот пессимистам может стать хуже — этот термин называется ноцебо. Подробнее про это явление сайту «Страсти» рассказала врач-невролог ИНВИТРО Северо-Запад Прасковья Крачун.

Благоприятный эффект плацебо был отмечен в терапии некоторых болезней и состояний (болевой синдром, бронхиальная астма, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, синдром раздраженного кишечника), что обусловлено в первую очередь формированием положительного ожидания у пациента, говорит врач.

Прасковья Крачун объясняет, что, когда человек принимает плацебо будучи уверенным в улучшении состояния, в организме может происходить:

повышение уровня нейромедиаторов (в частности, дофамина и серотонина), которые поднимают настроение и жизненный тонус;

изменение в восприятии боли, выраженное в снижении ее интенсивности.

«Особое место эффект плацебо занимает в терапии психосоматических заболеваний, в развитии которых ведущую роль играют психические факторы, в том числе стресс. Когда речь идет об органических или инфекционных заболеваниях, которые требуют лекарственной терапии или хирургического вмешательства, применять эффект плацебо недопустимо», — объясняет невролог.

Реакция на плацебо, продолжает доктор, может зависеть, во-первых, от ожиданий: люди, верящие в лечение, чаще показывают положительный результат; а во-вторых, от психотипа: некоторые исследования демонстрируют, что оптимисты, эмпаты и высокочувствительные люди в большей степени подвержены воздействию плацебо.

«В ряде научных исследований было установлено, что на плацебо-терапию чаще реагируют: женщины в сравнении с мужчинами, дети в сравнении со взрослыми, экстраверты в сравнении с интровертами, тревожные люди в сравнении со спокойными», — заключила Прасковья Крачун.

Но существует и антагонист плацебо — эффект ноцебо. Он характеризуется ярко выраженной отрицательной реакцией пациента на терапию из-за его негативных ожиданий. Факторами, усиливающими эффект ноцебо, могут стать наблюдения за реакцией других людей, чтение или слушание о побочных эффектах лечения, тип личности пациента и человека, передающего информацию.