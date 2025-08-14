В Приморье провели первую на Дальнем Востоке трансплантацию сердца

Первую на Дальнем Востоке трансплантацию сердца выполнили в Приморье. Сложнейшую высокотехнологичную операцию провели медики Приморской краевой клинической больницы №1, сообщает пресс-служба правительства региона.

В министерстве здравоохранения края рассказали, что пациент ранее перенес несколько сосудистых катастроф, в частности, инфаркт миокарда. Затем молодого человека ждала длительная профильная терапия - стентирование сосудов, наблюдение у врачей и постоянный риск. Именно поэтому приморские врачи решили провести трансплантацию органа.

"Несмотря на все усилия и старания медиков, состояние сердца ухудшалось, а самое передовое оперативное и медикаментозное лечение не приносило результатов, - рассказал главный хирург-трансплантолог Михаил Антонов. - Работа органа привела к сердечной недостаточности, которая уже декомпенсировала. Трансплантация сердца стала тем шансом, который дается нечасто. Речь шла о сохранении жизни".

Специалисты из Приморья к таким операциям готовились давно. Команда медиков прошла многоэтапное обучение в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. И учебный процесс до сих пор продолжается. Сначала в регионе провели операцию по трансплантации почки, спустя год - печени. Теперь настала пора пересадки сердца.

Сейчас пациент находится в стационаре, чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию и уже готовится к выписке.

Впервые пересадку органов во Владивостоке провели в 2021 году. За годы работы приморские врачи провели более 65 операций по трансплантации