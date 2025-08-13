Обычная царапина стала причиной заражения плотоядной бактерией

В США 77-летний заядлый яхтсмен Бэзил Кеннеди поцарапал ногу о прицеп, который он использовал для спуска лодки на воду, и заразился вибриозом. Его историей заинтересовалось издание People.

Как рассказала дочь мужчины Регимбал, ее отец поцарапался о прицеп, стоявший во дворе дома. После инцидента он сразу же обработал поврежденный участок кожи перекисью водорода и наложил повязку. Однако три дня спустя у него началась рвота, поднялась температура и появились признаки септического шока. После госпитализации врачи обнаружили, что Кеннеди заразился плотоядной бактерией Vibrio vulnificus, которая размножается в соленой и солоноватой воде и вызывает состояние, называемое вибриозом. Мужчина перенес две операции по удалению пораженных инфекцией тканей, но не выжил.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вибрионы в природе обитают в прибрежных водах. Большинство людей заражаются ими после употребления в пищу сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц. Кроме того, бактерии в природе обитают в солоноватой воде и проникают в организм купальщиков, если у них есть открытые раны, недавние татуировки или пирсинг.

Эксперты рекомендуют промывать любые порезы мылом под проточной водой после контакта с прибрежными водами и избегать купания при наличии открытых ран.

