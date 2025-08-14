Подмосковные врачи спасли годовалого ребенка после укуса клеща

В Детский центр им. Рошаля в Подмосковье поступил годовалый ребенок, которого за несколько дней до госпитализации укусил клещ. Об этом случае рассказала пресс-служба медицинской организации.

Ребенок ползал по траве. Вечером мама заметила покраснение, которое в течение трех дней превратилось в кольцевидное пятно с просветлением посередине. Ребенку вовремя поставили диагноз - болезнь Лайма - и назначили антибиотикотерапию. На данный момент состояние юного пациента в норме, он уже вернулся домой.

Болезнь Лайма является серьезным инфекционным заболеванием, которое передается через укусы зараженных клещей. К основным симптомам относится покраснение на коже (мигрирующая эритема), повышенная температура, слабость и головная боль.