«Маска беременности». С чем могут быть связаны пигментные пятна

Иногда пигментные пятна могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказала врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт и трихолог Лианна Казарян. В беседе с NEWS.ru она предупредила россиян о связи гиперпигментации с некоторыми заболеваниями.

По словам Казарян, пигментные пятна могут свидетельствовать о меланоме — злокачественной опухоли, которую можно определить по асимметричным пятнам с неровными краями и неоднородной окраской. При изменениях в форме, цвете или размере родинок, особенно если они больше шести миллиметров, необходимо обратиться к дерматологу, посоветовала врач.

«Также появление пятен может быть связано с изменениями в работе эндокринной системы. Например, хлоазма, или "маска беременности", часто связана с гормональными изменениями и проявляется пятнами на лбу, щеках и подбородке», — объяснила она.

Кроме того, продолжила дерматокосметолог, пятна цвета кофе с молоком могут свидетельствовать о генетическом заболевании нейрофиброматозе — оно связано с ростом опухолей в нервной системе и требует лечения у специалиста. В свою очередь, добавила она, черный акантоз, характеризующийся темными, бархатистыми участками кожи в складках, может указывать на инсулинорезистентность — это симптом сахарного диабета. Наконец, при волчанке или витилиго, аутоиммунных заболеваниях, появляются депигментированные или воспаленные пятна на коже.

