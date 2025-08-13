Хирурги спасли ребенка от острых отростков черепа

Еще один пример мастерства продемонстрировали российские хирурги, которые умеют справляться с очень тяжелыми и редкими случаями. На этот раз специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы провели уникальную операцию мальчику с редчайшим диагнозом - синдромом Игла. Патологически удлиненные отростки черепа сдавливали сосуды и нервы шеи, вызывая нестерпимую боль при каждом движении ребенка и угрожая его жизни.

Пациенту только 11 лет, он живет в Алтайском крае. Когда при повороте головы ребенок стал испытывать сильнейшую боль, врачи сделали ему компьютерную томографию и обнаружили аномальное удлинение шиловидных отростков - костных выступов у основания черепа. В норме их длина не превышает трех сантиметров, но у ребенка они достигали шести сантиметров с каждой стороны.

Помочь могла только высокотехнологичная медицина. Так ребенок оказался в отделении челюстно-лицевой хирургии РДКБ.

Как объяснил завотделением Александр Кугушев, синдром Игла - крайне редкое заболевание, которое обычно встречается только у взрослых пациентов в возрасте 30-50 лет. У детей описаны лишь единичные случаи. И операция, которую предстояло сделать, была первой в России у детей.

Отростки удлиняются за счет окостенения шилоподъязычной связки. Точные причины, почему так происходит, неизвестны. Но у некоторых пациентов эта связка начинает накапливать кальций на фоне множественных инфекционных заболеваний ротоглотки. Отростки начинают сдавливать жизненно важные нервы и сосуды, что может приводить к помутнению и потере сознания, не говоря уже о сильнейших болях.

«‎Основная сложность заключалась в том, чтобы безопасно выделить и удалить эти длинные костные структуры, не повредив прилегающие вплотную жизненно важные анатомические структуры шеи. Мы оперировали через естественную складку на шее, что обеспечило отличную визуализацию операционного поля и хороший косметический результат в будущем. В ходе вмешательства нам удалось отделить отростки от сосудисто-нервных пучков на всем их протяжении и радикально удалить их практически без кровопотери», — рассказал Александр Кугушев.

Операция прошла хорошо, не было и послеоперационных осложнений. Боль при поворотах головы перестала беспокоить ребенка сразу после вмешательства, а сейчас он уже находится дома. Врачи говорят, что вовремя проведенное вмешательство не только избавило мальчика от угрозы серьезного поражения сосудов и нервов шеи, но и поможет ему нормально расти и развиваться.