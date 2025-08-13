Мужчина чуть не умер из-за ядовитой чачи

В Башкирии зафиксирован новый случай тяжелого отравления суррогатным алкоголем, содержащим метанол. В реанимационное отделение попал 60-летний мужчина, который, по предварительным данным, употребил ядовитую чачу, сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

По словам главы ведомства, пострадавший поступил в городскую больницу №21 в тяжелом состоянии. Он рассказал, что смертельно опасным напитком его угостила случайная попутчица. Это уже третий за последнее время пациент в республике с диагнозом отравление метанолом после употребления чачи.

Ранее от аналогичного отравления в Башкирии скончалась женщина. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. Еще один пострадавший, 30-летний мужчина, поступивший в больницу 8 августа, продолжает лечение. Сегодня его состояние стабилизировалось, и он был переведен из реанимации в токсикологическое отделение с положительной динамикой.

Эти случаи могут быть связаны с более масштабной трагедией. В Адлерском суде Сочи была озвучена информация о гибели как минимум 10 человек от отравления кустарным алкоголем, который они приобретали на «Казачьем» рынке в федеральной территории «Сириус».

В рамках расследования этого дела были арестованы две женщины в возрасте 30 и 71 года, занимавшиеся продажей домашнего вина и чачи на рынке. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к массовому отравлению и гибели людей.