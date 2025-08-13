Врачи нашли в легком девушки огромную кисту с червями

Врачи больницы имени Сперанского в Москве спасли девушку с кистой с паразитами в легком. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

По словам медиков, семнадцатилетняя пациентка испытывала трудности с дыханием и боли в груди. Во время диспансеризации у нее в легком нашли новообразование размером 10 на 10 сантиметров. После обследования образования специалисты установили, что это эхинококковая киста — заболевание, вызванное личинками ленточных червей.

Киста развивалась около двух лет. Паразиты пациентка вероятнее всего заразилась во время игр с собаками.

«Кистозное образование у пациентки занимало ½ часть левого легкого и оттесняло легочную ткань. Была выполнена операция по удалению гигантской кисты. Однако за два года эхинококк разрушил верхнюю часть доли левого легкого, а нижнюю постоянно сдавливал», — рассказал детский хирург больницы Ампар Фатима.

После операции девушке провели диагностику других органов, чтобы исключить наличие других образований с паразитами.

В больнице отметили, что сейчас у пациентки отсутствуют проблемы с дыханием, но на восстановление легкого уйдет время.