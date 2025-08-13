Хирурги спасли девочку с 29 магнитами в кишечнике

Почти три десятка магнитных шариков, проглоченных маленькой жительницей Иркутской области, притянулись в организме друг к другу, соединились в восьмерку и привели к воспалению. Девочке потребовалась срочная помощь хирургов.

Когда двухлетняя малышка почувствовала себя плохо, и родители обратились к врачам, в поликлинике поставили диагноз "энтеровирусная инфекция". Терапия не помогла, у ребенка появилась кишечная непроходимость, сильно болел живот, началась рвота с кровью.

Девочке сделали рентгенографию, и выяснилось, что в кишечнике пациентки скопились десятки инородных предметов.

"Ребенка передали нам. Наши хирурги устранили кишечную непроходимость, извлекли все магниты и купировали последствия перитонита", - рассказали в Иркутской областной детской клинической больнице.

Сейчас малышка восстанавливается после хирургического вмешательства.

По словам врачей, они нередко сталкиваются со случаями, когда ребенок проглатывает некие предметы, в том числе части игрушек, те же магниты.