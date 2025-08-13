Может ли патология тела быть вызвана психическим состоянием

Психотерапевт Диана Генварская объяснила, что некоторые симптомы, традиционно связываемые с физическим здоровьем, на самом деле могут быть следствием психических проблем.

Она перечислила такие симптомы: бессонница, резкие перепады настроения, депрессия, тревога, страх и панические атаки.

Pravda.Ru пишет, что, по словам Генварской, эти проявления могут указывать как на психические, так и на физические заболевания. Среди последних — иммунодефицит, вирусные инфекции, онкология, расстройства щитовидной железы, эндокринные и гормональные нарушения, а также проблемы с сердцем и давлением.

Если стандартное лечение не приносит облегчения, врач может направить пациента к психотерапевту. Однако, по мнению Генварской, в реальной практике это происходит редко.

Психиатр отметила, что многие врачи не осознают важность взаимосвязи между психическим состоянием и физическим здоровьем.

«Нужно понимать, что сердце связано с радостью жизни, желудок — с пищеварением, а печень — с обидой. В эту сторону нужно работать в первую очередь», — подытожила психотерапевт.

