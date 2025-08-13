Хирурги спасли пациента, ампутировав ему половину тела

В московском онкоцентре имени Блохина врачи провели уникальную операцию 43-летнему Сергею Филимоненко, ампутировав ему нижнюю часть тела для остановки онкологического процесса. Об этом сообщает телеканал НТВ.

© Газета.Ru

В 19 лет Сергей попал в ДТП и оказался парализован ниже пояса. Несмотря на инвалидность, он смог построить дом, вести бизнес, заниматься спортом и водить автомобиль. Со временем из-за отсутствия подвижности у него развились остеомиелит и рак кожи. Медики предупредили, что единственным шансом на спасение является ампутация, иначе пациент не проживет дольше трех месяцев.

По словам заведующего отделением Кирилла Борзова, подобные операции в мировой медицинской практике проводились не более 70 раз.

Операция длилась 12 часов, потребовала переливания 30 литров крови и завершилась успешно, несмотря на то, что у пациента шанс выжить составлял лишь 30%. Сейчас Сергей проходит реабилитацию и намерен вернуться к активной жизни, в том числе сесть за руль и отвезти супругу в отпуск.

