Какие изменения в лечении гипертонии предложил Минздрав России

Минздрав России предложил внести изменения в стандарт оказания медицинской помощи пациентам с артериальной гипертензией и при гипертоническом кризе. Продолжается общественное обсуждение документа, который определяет, какие специалисты, кроме кардиолога, должны консультировать такого пациента, какие лабораторные и инструментальные исследования ему необходимы. Также в стандарте определены виды хирургической помощи и приведен список медикаментов для гипертоников. Предыдущий стандарт в России был принят в 2020 году. Зачем понадобилось обновлять стандарты, и какие изменения ожидаются? На эти вопросы "РГ" ответила врач-терапевт, руководитель клиники внутренних болезней EMC, профессор Светлана Каневская.

Что изменится в стандартах лечения гипертоников?

Светлана Каневская: Время лечения пациентов с артериальной гипертензией (АГ) увеличится - вместо 10-дневного периода пациент будет наблюдаться 12 месяцев. В это время будут проводиться контроль лечения, регулярные обследования и наблюдение за состоянием здоровья.

Расширится список обязательных обследований. Теперь он будет включать:

анализ крови на общий белок, билирубин, АЛТ и АСТ;

рентген грудной клетки;

УЗИ органов брюшной полости;

и еще несколько процедур (более шести новых показателей).

В больничных условиях (при госпитализации) кардиолог будет осматривать пациентов ежедневно.

Изменяются ли нормы для показателей артериального давления, по которым, собственно, и ставится диагноз "гипертония"?

Светлана Каневская: Целевые показатели артериального давления (АД), к которым необходимо стремиться в процессе лечения, будут уточнены в зависимости от возраста пациента. Для людей до 65 лет систолическое давление должно быть 120-130 мм рт. ст., если оно хорошо переносится. Для пациентов от 65 до 79 лет целевое давление должно составлять около 140 мм рт. ст., но не ниже 130 мм рт. ст., если пациент чувствует себя нормально.

Есть какие-то новые рекомендации по лечению?

Светлана Каневская: В рекомендациях появились новые лекарства от давления, а также уточнены способы лечения без таблеток. Среди них - пить около 3,5 г калия в день.

Почему такие изменения нужны?

Светлана Каневская: Изменения в новой версии стандартов делают помощь при АГ более полной. Раньше пациенты наблюдались только первые 10 дней, что было недостаточно для контроля болезни и предотвращения осложнений. Теперь пациенты будут наблюдаться год. Это позволит лучше контролировать состояние, корректировать терапию и вовремя менять лечение.

Расширенный список обследований (печеночные пробы, УЗИ, рентген, исследование состояния почек) помогает раньше обнаружить скрытые риски и болезни, с которыми сталкиваются люди с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также важна немедикаментозная терапия, включающая увеличение потребления калия с пищей. Она помогает снизить потребность в лекарствах и улучшить прогноз.

Министерство здравоохранения Российской Федерации меняет подход к лечению артериальной гипертензии - теперь он будет долгосрочным, с расширенной диагностикой, индивидуальным подходом и усиленным наблюдением. Такой тренд соответствует мировым стандартам и помогает снизить число осложнений и смертей от сердечных болезней.