Как не пропустить деменцию?

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 57 млн пациентов, страдающих деменцией, и в 60-70% случаев она вызвана болезнью Альцгеймера. Заболевание становится причиной ухудшения памяти, трудностей с выполнением повседневных задач, а также дезориентации во времени и пространстве.

Под деменцией принято понимать выраженное ухудшение когнитивных или познавательных функций, которое и приводит к ограничению жизнедеятельности. В перечень когнитивных функций входит память, внимание, способность к обобщению, планированию и узнаванию. При этом эффективного лечения до сих пор не существует, а все доступные методы лишь смягчают симптомы заболевания. Подробнее — в материале MIR24.TV.

«В каждом возрасте преобладают свои причины деменции. В почтенном возрасте к деменции приводит болезнь Альцгеймера и сосудистые заболевания мозга. Сосудистая деменция является потенциально обратимым нарушением, которое можно предотвратить. Чаще всего она сопряжена с поражениями мелких сосудов, которые страдают при гипертонической болезни.

К наиболее часто встречающимся признакам возрастных изменений относят обеднение мышления: медленная память и забывчивость. Человек может, к примеру, забывать внести ежемесячный платеж, путаться в днях недели. Также он может забывать определенные слова и факты, вспоминающиеся при этом позже. Для возрастных изменений характерно принятие неверных решений и потеря вещей.

Итак, к первым симптомам деменции можно отнести:

Проблемы с памятью — человек начинает забывать вещи, последние события. При этом на додементной стадии люди не всегда жалуются на проблемы с памятью и могут списывать происходящее на возраст.

Повтор одних и тех же историй — типичная ситуация, когда человек с деменцией поговорил с вами, а спустя какое-то время спрашивает то же самое либо рассказывает историю, которую вы уже много раз слышали.

Немногословность — упрощение речевых оборотов, «потеря слов. Если это наблюдается на протяжении длительного времени, скорее всего, мы имеем дело с заболеванием.

Нарушение исполнительных функций — сложности в планировании и выполнении задач, трудности с абстрактным мышлением.

Проявление неприятных черт характера — поведенческое изменение по отношению к близким.

«На поздних стадиях заболевания может страдать походка: человек начинает ходить мелкими шагами, а его ноги как будто «прилипают к полу, — говорит Григорьева. — Также может развиваться нарушение тазовых функций. Что делать? Прежде всего — лечить гипертоническую болезнь под контролем врача-терапевта. Безусловно, необходимо лечить сахарный диабет, если таковой имеется. Важно отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, следить за уровнем холестерина в крови и (при необходимости) нормализовать массу тела. Также для здорового мозга необходима физическая активность.

Эксперт подчеркнула, что в более молодом возрасте провоцировать деменцию может игнорирование головных болей и проблем со сном: современные люди, как правило, много работают и не высыпаются, а также постоянно находятся на связи в мессенджерах и социальных сетях, а это является настоящим вызовом для нервной системы.