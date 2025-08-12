Врач объяснила, чем может обернуться прижигание эрозии шейки матки

Ошибочное прижигание эрозии шейки матки может усложнить наступление беременности, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог, врач — акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Ирина Соломахина.

Чаще всего под эрозией шейки матки подразумевают так называемую эктопию цилиндрического эпителия — состояние, при котором клетки изнутри цервикального канала выходят на наружную часть шейки матки.

«Эктопия может быть врожденной — особенно у молодых девушек или нерожавших женщин — и не требует лечения, если не вызывает симптомов. Это вариант нормы, обусловленный особенностями гормонального фона. Вопреки распространенному мнению, прижигание не является универсальным методом лечения. Более того, прижигать просто «покраснение» на шейке матки без уточненного диагноза — ошибка. Необоснованное прижигание может привести к формированию рубцов. Особенно опасно для женщин, которые еще не рожали: шейка может потерять эластичность, что повышает риск разрывов при родах. Также она может повлиять на проходимость сперматозоидов и усложнить наступление беременности», — рассказала врач.

Кроме того, если реальная причина эктопии не установлена, то патологический участок может появиться снова.

«Поэтому главный шаг при «эрозии» — это не прижигание, а грамотная диагностика: расширенная кольпоскопия, мазки на онкоцитологию, ВПЧ-тестирование. Целостность эпителия может быть нарушена из-за травм или инфекций, дисплазии (предраковое изменение клеток), вызванной ВПЧ. Кроме того, за «эрозию» могут принять лейкоплакию или эктропион — патологические процессы, которые визуально могут напоминать эрозию, но требуют совершенно разного подхода», — добавила врач.

По словам доктора, удалять патологический участок имеет смысл только в том случае, если подтверждена патология эпителия (например, умеренная дисплазия), есть хронический воспалительный процесс, не поддающийся терапии, или имеются жалобы (например, контактные кровянистые выделения).