Жидкость для розжига во время жарки шашлыков оказалась опасна

Жидкость для розжига может содержать в своем составе токсичные вещества, выделяющие вредные пары при горении. Если она попадет на шашлык, и его съедят, то это может вызвать серьезное отравление, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Жидкость для розжига содержит фенолы, алканы и алкены, которые могут выделять токсичные соединения при сгорании. В некоторых жидкостях могут быть компоненты, схожие с бензином, которые также могут быть ядовиты. Пары жидкостей для розжига могут раздражать слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая кашель и затрудненное дыхание. Контакт с кожей способен привести к дерматиту или аллергическим реакциям. Попадание жидкости внутрь организма с шашлыком может вызвать отравление, сопровождающееся рвотой, болями в животе и другими неприятными симптомами. Некоторые вещества, содержащиеся в жидкостях для розжига, обладают нейротоксичностью, что может проявляться головной болью, головокружением или даже потерей сознания», — отметила врач.

Для минимизации риска негативного воздействия жидкости для розжига можно выбрать безопасные альтернативы, например, натуральные растительные масла, восковые таблетки или специализированные разжигатели на основе дерева.