Около 10 тыс. человек впервые стали донорами в Подмосковье

Почти 10 тыс. человек впервые стали донорами в Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В Подмосковье активно развивается донорское движение. Это люди с активной жизненной позицией и желанием помочь тем, кто попал в беду. Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. С начала года в Подмосковье впервые стали донорами почти 10 тыс. человек», – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

Как уточняется, предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование. Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений службы крови Московской области можно на сайте «Доноры Подмосковья».