Врачи заявили о необходимости срочных мер из-за инфекции в России

В России из-за активно распространяющейся менингококковой инфекции нужно принимать срочные меры. Об этом заявили врачи и инфекционисты, их слова приводит РБК.

© Lenta.ru

Как указана врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, Екатерина Степанова с начала 2025 года в России выявили 1200 случаев заболевания, в то время как за весь 2024 год было диагностировано 600 случаев инфицирования.

И, таким образом, даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп, если следовать последнему СанПиНу по профилактике инфекционных болезне, — Екатерина Степанова, инфекционист

Со Степановой согласился ее коллега Михаил Фаворов, который также призвал внести вакцинацию от инфекции в календарь прививок. Ее лучше проводить определенными вакцинами, которые будут давать иммунитет на все серотипы. Такие средства уже изобретены — надо вложить в них деньги и начать производство, подчеркнул специалист.

Прививка от менингококка входит в календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям. При этом всеобщей иммунизации населения нет, что на самом деле необходимо, указал Фаворов.

Рост случаев менингококковой инфекции педиатр Лилит Аракелян объяснила несколькими факторами. Во-первых, часть родителей из-за пандемии COVID-19 пропустили или отложили прививки, во-вторых, в России стало расти количество завозных случаев инфекции после активизации поездок за рубеж, и, в-третьих, выросло число антипрививочников.

Что делать? Прививка — единственный способ профилактики. В России зарегистрированы и доступны вакцины от менингококков группы A, C, W, Y, а также B, — Лилит Аракелян, инфекционист

Ранее инфекционист Андрей Матюхин заявлял, что менингококковая инфекция распространяется в России в том числе из-за мигрантов. Вызывающая заболевание бактерия менингококк может распространяться из-за приезжих из стран Африки и Азии, а также из-за общего снижения иммунитета.