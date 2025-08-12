Онколог перечислил безобидные симптомы рака слизистой оболочки полости рта

Злокачественная опухоль может развиться в любой части ротовой полости, а прогрессирующая болезнь иногда поражает соседние ткани, мышцы и кости, рассказал руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», врач-онколог Александр Серяков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Доктор сообщил, что к ранним симптомам рака слизистой оболочки полости рта можно отнести долго незаживающие язвочки на слизистой, длительный неприятный запах изо рта, необычные кровотечения в полости рта или из носа. Также насторожить должна непроходящая осиплость голоса, добавил он.

«На ранних стадиях опухоль может маскироваться под различные воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта, такие как гингивит, стоматит, глоссит. Также она может быть похожа на предраковые состояния, например лейкоплакию и эритроплакию, в виде характерных белых или красных пятен на слизистой, иногда – на различные травмы полости рта», — объяснил Серяков.

Онколог указал, что на ранних стадиях заболевание практически всегда удается вылечить, в то время как на поздних это сделать гораздо сложнее. Помимо этого, прогноз зависит от гистологического типа опухоли, так как скорость роста злокачественного новообразования у разных типов опухолей может существенно различаться, добавил Серяков.

