Работников с признаками психрасстройства направят на оценку здоровья

Минздрав обязал работодателей направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование в случае выявления у него признаков психических расстройств. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

© Unsplash

«В случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации, признаков психического расстройства работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования», — говорится в документе.

Кроме того, для осуществления деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, не требуется проведение психиатрического освидетельствования.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.