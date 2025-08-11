Врачи предупредили о распространении нового грибка, поражающего мозг человека

В мире распространяется новый вид грибка Candida auris, который имеет прогрессирующую устойчивость к лекарствам и поражает человеческий мозг. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

© Вечерняя Москва

Недавно грибком заразился 34-летний житель Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Мужчина попал в аварию, где получил черепно-мозговую травму. После успешной операции ему не становилось лучше. В результате оказалось, что мозг поразил Candida auris, который мог попасть в организм через раны после ДТП.

— Чрезмерное использование противогрибковых препаратов в сельском хозяйстве и здравоохранении способствовало развитию устойчивости к противогрибковым препаратам у C. auris., — пояснили врачи.

Всемирная организация здравоохранения включила Candida auris в список 19 самых смертоносных грибков на планет. Он может привести к летальному исходу в трети случаев заражения. Грибок способен долгое время сохранять жизнеспособность на коже и больничных поверхностях. Кроме того, он не подвержен воздействию дезинфицирующих средств, лекарств и может распространяться на спинной мозг, кости, брюшную полость, уши, легкие и мочевыделительную систему.

К счастью, жителя Эмиратов удалось спасти. Врачи провели ему курс из десятков уколов, противогрибковых капельниц и таблеток, говорится в материале.

В Китае зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья, общее число заражений которой превысило 10 тысяч. В связи с этим врач Ольга Уланкина рассказала, как распознать опасное заболевание.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», как защититься от вируса и может ли он добраться до Москвы и Московской области.