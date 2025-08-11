Россельхознадзор предупредил о начале периода активного цветения амброзии

Как отметили в ведомстве, она считается одним из самых опасных карантинных сорных аллергенных растений. Пыльца вызывает слезотечение, ухудшает зрение, повышает температуру, приводит к резкому воспалению слизистых оболочек верхних дыхательных путей и приступам астмы.

Амброзия наносит вред и сельскому хозяйству — подавляет культурные растения, иссушает почву, тем самым снижая её плодородие. Из-за развитой корневой системы она потребляет большое количество воды. Сильнее всего страдают зерновые и зернобобовые культуры, а также гречиха и подсолнечник. Кроме того, из-за горьких эфирных масел в листьях сорняка ухудшается качество сена.

В Россельхознадзоре назвали эффективными методами борьбы с амброзией скашивание растения и вырывание с корнем. Эти работы советуют проводить в период появления бутонов.