Осторожно, радиация: какие продукты опасны для здоровья

Ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» Пермского политеха Александра Кожевникова рассказала, что бразильские орехи и некоторые виды рыбы содержат повышенный уровень радиации по сравнению с другими продуктами. Специалист отметила, что распространенное мнение о том, что бананы — самый радиоактивный продукт, не соответствует действительности.

По словам Кожевниковой, бразильские орехи имеют радиоактивность в тысячу раз выше, чем большинство продуктов, из-за способности корней деревьев поглощать радий из глубоких слоев почвы. Ежедневное употребление двух орехов в течение года дает дозу радиации около 160 микрозивертов, при том что среднегодовая доза от всех продуктов — около 300 микрозивертов.

Эксперт также выделила фасоль, морковь, картофель, красное мясо, соль и грибы как продукты с относительно высоким уровнем радиации. Особенно быстро радиоактивные вещества накапливаются в белых грибах, моховиках и молоке коров, пасущихся на загрязненных территориях.

Кожевникова добавила, что рыба может содержать не только радиацию, но и токсичную ртуть. Наибольшая концентрация металла наблюдается у долгоживущих и хищных видов, таких как тунец и скумбрия, потребление которых рекомендуется ограничить до одного–двух раз в месяц. Беременным и детям до 12 лет эти виды рыбы лучше исключить, передает aif.ru.

