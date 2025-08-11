Как помочь себе при защемлении нерва

При защемлении нерва важно не усугубить ситуацию, рассказали "РГ" врачи. В легких случаях это может пройти самостоятельно.

На начальном этапе можно попытаться снять болевой синдром, говорит врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Она рекомендовала в этот период избегать движений, усиливающих боль, не пытаться разработать больное место и принять обезболивающее: это могут быть ибупрофен, диклофенак или мелоксикам.

Можно облегчить состояние, используя холод или тепло. Так, лед в пакете, завёрнутый в ткань, в первые 24-48 часов помогает снизить отёк и воспаление. Но через два-три дня лучше использовать сухое тепло, оно поможет расслабить мышцы и улучшить кровообращение, уточнила Чудинская.

Иногда поспособствовать снятию болевого синдрома, по ее словам, помогает лёгкая растяжка или поза облегчения. Например, при защемлении в пояснице можно попробовать лечь на спину и согнуть ноги. Кроме того, по словам врача, важно не нагружать позвоночник.

"Откажитесь от тяжёлых сумок, физических упражнений, длительного сидения", - подчеркнула Чудинская.

Нужно понимать, что защемление нерва - не болезнь, а следствие, поясняет врач-невролог "ЗдравКлиник" Эльвира Габитова. По ее словам, причины этому могут быть разными - от банального перенапряжения мышц до серьёзной грыжи межпозвонкового диска. Поэтому нельзя в таком состоянии самостоятельно вправлять позвоночник, делать силовой массаж, использовать мануальную терапию без диагноза.

Она обратила внимание, если боль возникла на фоне неудобной позы, переохлаждения или стресса - скорее всего, это мышечный спазм, и через 3-5 дней станет легче. Но если боль повторяется регулярно, появилась слабость или онемение, не помогает обезболивание, а симптомы не проходят за 7-10 дней - это сигнал для полноценного обследования.