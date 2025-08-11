Врач рассказала о действиях при анафилактическом шоке

Единственное, что поможет в этом случае спасти жизнь — немедленная медицинская помощь. Об этом в беседе с RT сообщила терапевт Людмила Лапа.

«Если знаешь, что аллергия, то обязательно адреналин укол держать с собой. Единственное, что поможет. Если нет адреналина, то преднизолон. Если отёк начался, то задыхаешься сразу. Поэтому сразу же скорая, и если есть укол, то внутримышечно сделать его», — объяснила Лапа.

Анафилактический шок — это тяжёлая аллергическая реакция, которая может возникнуть, например, после укуса пчелы.