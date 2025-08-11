В Москве будут иначе лечить онкобольных с сопутствующими заболеваниями

Новую методику опробовали в кардиоонкологическом центре, который год назад запустили в пилотном режиме на базе городской клинической больницы имени С.С. Юдина. Здесь помогают онкобольным пациентам, у которых на фоне терапии могут развиться проблемы с сердцем. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Противоопухолевая терапия может оказать серьезное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, поэтому важно заранее просчитать все риски и сформировать тактику ведения пациента с учетом его сопутствующих заболеваний, - рассказала Анастасия Ракова. - Благодаря слаженной работе специалистов разных профилей, онкологов, кардиологов и терапевтов, в центре онкопациентам с кардиологическими осложнениями обеспечивают комплексное специализированное лечение, своевременную диагностику и формируют индивидуальный план терапии. Так, с октября 2024 по июль 2025 года врачи провели более 900 мультидисциплинарных консилиумов, более 1500 первичных и более 2500 повторных консультаций. Таким образом сотни онкопациентов получили персонализированную и наиболее безопасную помощь".

В городском кардиоонкологическом центре помогают тем, у кого онкологические заболевания осложнены кардиологическими патологиями или существует высокий шанс их развития на фоне противоопухолевой терапии. Направляя пациентов с подозрением на злокачественное новообразование в центр амбулаторной онкологической помощи, специалисты поликлиник анализируют риски возникновения сердечно-сосудистых осложнений. Они внимательно изучают историю болезни пациента и назначают диагностические процедуры, включая электрокардиографию и эхокардиографию. При наличии медицинских показаний, в кардиоонкоцентре сформируют наиболее безопасную и эффективную тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей организма пациента.

Врачи разных профилей, онкологи и кардиологи, принимают решения совместно, в ходе мультидисциплинарных консилиумов. Это позволяет под разными углами оценить возможные риски и выработать наиболее действенный подход к лечению, который при этом позволит минимизировать нагрузку на сердце и сосуды. На основе данных, накопленных в ходе работы, специалисты постоянно изучают частоту и характер сердечно-сосудистых осложнений при применении различных препаратов, а полученные результаты используют для повышения качества медицинской помощи.

Кроме того, в московском Кадровом центре для онкологов, кардиологов и терапевтов разрабатываются специализированные образовательные программы по ведению онкологических пациентов с сопутствующими заболеваниями сердца и сосудов. Основной акцент обучения сделан на подбор наиболее безопасных схем лечения, исходя из индивидуальных характеристик работы сердечно-сосудистой системы каждого.