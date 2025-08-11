В России усилят контроль за ценами на жизненно важные лекарства

С 1 сентября усилится контроль за ценами на лекарства из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет "Прайм".

Во-первых, по его словам, на этапе их регистрации и перерегистрации Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет выявлять случаи неоправданного повышения цен.

Во-вторых, региональные власти будут вводить предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактической отпускной цене производителя.

"Это предотвратит чрезмерное увеличение конечных цен на медикаменты и сделает лекарства доступнее для населения", - подчеркнул парламентарий.

Леонов также обратил внимание, что сама процедура регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на ЖНВЛП станет быстрее: она будет длиться не более 26 рабочих дней со дня подачи заявления. Это значит, что производителям потребуется меньше времени, чтобы вывести свою продукцию на рынок, заключил он.