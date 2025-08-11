Почему вирус чикунгунья не представляет опасности для россиян

Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, что риск проникновения вируса чикунгунья из Китая в Россию практически нулевой, поэтому россиянам не стоит беспокоиться по этому поводу.

Заразиться можно только через укус инфицированной самки комара, других способов распространения вируса нет. В подавляющем большинстве случаев заболевшие выздоравливают без осложнений.

«Если человек подцепил вирус в Китае и вернулся в Россию, то не сможет никому его передать. Таких комаров у нас нет. Это не коронавирус, когда один чихнул и другой заразился», - сказал Аграновский.

По словам профессора, распространение чикунгуньи также зависит от климата. Комары любят теплые субтропические и тропические места. Первых в России крайне мало, а вторых и вовсе нет.