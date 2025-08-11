Врач назвал три самые опасные инфекции текущего сезона

Названы самые опасные инфекции, которые в этом сезоне приобрели новые свойства, приводящие к серьезным последствиям. Каких болезней стоит опасаться, рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Башкирии, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы в Уфе Азат Мухаметзянов.

Названы самые опасные инфекции, которые в этом сезоне приобрели новые свойства, грозящие осложнениями. В первую очередь, это менингококковая инфекция.

Об этом в разговоре с ufatime.ru рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Башкирии, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы в Уфе Азат Мухаметзянов.

По словам врача, сегодня болезнь представляет серьезную опасность для взрослых, поскольку в 75-85% случаев она регистрируется именно у них. Ранее болезнь чаще поражала детей.

Новый штамм COVID-19 «Стратус» такжде представляет угрозу, так как имеет такую же высокую заразность как и «Омикрон».

Заражение Чикунгуней приводит к высокой температуре, болям в суставах, которые мучают пациента неделями.

По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолога Анатолия Альтштейна, главная опасность заключается в том, что суставные боли могут быть крайне интенсивными и сохраняться на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Хотя летальные исходы редки, они возможны у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.