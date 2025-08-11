Врачи спасли женщину, сердце которой остановилось на 15 минут

Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациентку в состоянии клинической смерти, вызванной тромбоэмболией легочной артерии и обструктивным шоком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

"Остановка сердца длилась 15 минут", - написал глава минздрава.

Он уточнил, что женщина почувствовала себя плохо накануне вечером. У нее началась одышка, снизилось артериальное давление, за этим последовал обморок. Прибывшие врачи скорой помощи выявили у пациентки нарушение сердечной проводимости и перегрузку правых отделов сердца.

В больнице женщину поместили в противошоковую палату, где сразу же провели непрямой массаж сердца и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Образовавшийся тромб растворили специальным препаратом.

Сейчас пациентка чувствует себя лучше.