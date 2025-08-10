В Ессентуках врачи пять суток непрерывно фильтровали кровь пациентке

В Ессентуках врачи городской больницы провели уникальную процедуру, чтобы спасти жизнь местной жительнице. Медикам пришлось в течение пяти суток непрерывно фильтровать кровь пациентки, состояние которой стало критическим после экстренной операции.

Женщина была доставлена в медучреждение с диагнозом язвенное кровотечение. После успешно проведенного хирургического вмешательства врачи столкнулись с серьезными осложнениями, из-за которых пациентке срочно потребовался гемодиализ.

Ситуация усугублялась тем, что несколько лет назад женщина перенесла тяжелую форму коронавирусной инфекции, последствием которой стал отказ почек. Из-за этого она была вынуждена каждые три дня посещать специализированный центр для прохождения процедуры очистки организма.

Спасти жизнь пациентке удалось благодаря наличию в отделении интенсивной терапии городской больницы современного аппарата заместительной почечной терапии. С его помощью медики очищали кровь женщины непрерывно на протяжении пяти дней. Эта сложная и длительная процедура завершилась успешно, и жизнь ставропольчанки была спасена.

