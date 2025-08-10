Роботу-хирургу доверили сложнейшую операцию

На робота-хирурга возложили ответственную задачу – выполнение одного из самых трудоемких этапов операции по удалению желчного пузыря. Он успешно справился с этой задачей, действуя автономно и не допустив ни единой погрешности.

© unsplash

Хирургическое вмешательство робот проводил на реалистичной модели человека, а не на настоящем пациенте. Он корректно откликался на голосовые команды и обучался непосредственно во время процесса, демонстрируя поведение старательного интерна под руководством опытного наставника.

Даже в нестандартных ситуациях, которые часто возникают во время реальных операций, робот продемонстрировал безупречную работу.

Уникальная система, разработанная в Университете Джона Хопкинса, обладает способностью самостоятельно принимать решения в сложных обстоятельствах, учитывая индивидуальные анатомические особенности пациента и оперативно устраняя возникающие ошибки, сообщает издание Science Robotics.