Аптечные настойки часто используются не по назначению. При злоупотреблении таким «лекарством» высока вероятность развития зависимости.

Об этом предупредил нарколог Руслан Исаев. В разговоре aif.ru специалист объяснил, что употребление двух и более бутылочек в день таких настоек – это «социально приемлемое» прикрытие для аддиктивного поведения. Поскольку человек употребляет купленный в аптеке препарат, он может убеждать себя в том, что лечится.

«Но если человек употребляет бутылочку, две и более в день, он фактически употребляет эквивалент крепкого алкоголя», — объяснил эксперт.

Если говорить о пользе настоек, в терапевтических дозах они могут оказывать положительное действие, объяснил Исаеве

Ранее врачи назвали причины алкоголизма.