Ким Кардашьян рассказала, как смогла победить хроническую боль в плече

Бизнесвумен Ким Кардашьян страдала от хронической боли в плече. Об этом сообщает E! Online.

Ким Кардашьян рассказала, что два года назад она надорвала плечо, поднимая тяжести. Бизнесвумен мучалась от хронической боли в спине, пока не попробовала терапию стволовыми клетками.