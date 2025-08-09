Ким Кардашьян рассказала, как смогла победить хроническую боль в плече

Бизнесвумен Ким Кардашьян страдала от хронической боли в плече. Об этом сообщает E! Online.
Ким Кардашьян рассказала, что два года назад она надорвала плечо, поднимая тяжести. Бизнесвумен мучалась от хронической боли в спине, пока не попробовала терапию стволовыми клетками.
«Лечение стволовыми клетками в моменте изменило правила игры. Я сразу почувствовала облегчение, и невыносимая боль наконец прошла. Если вы страдаете от болей в спине, я не могу не порекомендовать вам это лечение — оно изменило мою жизнь, когда я думала, что мое тело разрушается», — заявила Кардашьян.