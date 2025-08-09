Можно ли до развития катаракты в старости заменить хрусталик

Практически всем в определенном возрасте нужна замена хрусталика из-за развития катаракты. Однако делать установку искусственного хрусталика заранее не стоит, рассказал «Газете.Ru» офтальмохирург, заведующий отделением оперативной и клинической офтальмологии РНЦХ им. Петровского Касуми Курцхалидзе.

© unsplash

«Мнения врачей-офтальмологов различаются, и не только в России, но и во всем мире. Я считаю, что заранее этого делать не нужно. Хрусталик, созданный природой, обеспечивает наилучшее зрение. Искусственные хрусталики могут заменить помутневший хрусталик, но не здоровый. Даже мультифокальные искусственные хрусталики, которые считаются лучшими, не могут полностью заменить естественный. Они позволяют видеть и вдаль, и вблизи, но не дают того же уровня восприятия и чувствительности, что собственный хрусталик. Поэтому лучше сохранить свой хрусталик, если это возможно, не прибегая к операции заранее», – отметил врач.

Еще один аргумент против досрочной замены хрусталика — это осложнения.