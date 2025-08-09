Назван оптимальный возраст для заморозки сперматозоидов

С возрастом у мужчин функция сперматозоидов ухудшается менее стремительно, чем здоровье яйцеклеток у женщин. Однако заморозка спермы в возрасте до 35 лет позволяет сохранить ее качество. Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Володяев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова, эмбриолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

© РИА Новости

«Если женщина хочет отложить рождение детей, то имеет смысл заморозить яйцеклетки про запас в 25-35 лет. И хотя эта процедура может быть финансово обременительной и не очень приятной, она безопасна и не несет больших рисков», – рассказал «Газете.Ru» специалист.

Ученый объяснил, что возраст матери драматически влияет на вероятность получить эмбрион с нормальным набором хромосом в результате ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

«У мужчин такого выраженного эффекта нет, но до 35 также можно заморозить сперматозоиды, если они отличаются хорошим качеством», – отметил ученый.

Однако эксперт подчеркнул, что некоторым мужчинам нужно озаботиться этим вопросом уже в 20 лет. Речь идет о ситуации, связанной с наличием дополнительной X-хромосомы (синдром Клайнфельтера). По словам эмбриолога, синдром может никак не сказаться на качестве жизни, самочувствии и внешности мужчины, однако он провоцирует раннюю остановку сперматогенеза и исчезновение сперматозоидов.