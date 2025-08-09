Американские «чудо-капли» для глаз: почему это всего лишь маркетинг

Глазные капли для улучшения зрения у взрослых с пресбиопией (возрастное ухудшение четкости зрения вблизи) одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). В США они поступят в продажу до конца 2025 года, пишет Newatlas. При этом, как выяснила "РГ", "революционное" лекарство, которое преподносится как "первый препарат для эффективного лечения пресбиопии", на самом деле разработали и применяли в СССР.

Что это за капли и действительно ли они безопасно возвращают утраченную с возрастом остроту зрения? На эти вопросы "РГ" ответила врач-офтальмолог, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе московской клиники 3Z Анна Семенова.

Но сначала чуть подробнее об американской инновации. Капли под названием Vizz представляют собой офтальмологический раствор ацеклидина. Производитель заявляет, что их достаточно закапать один раз в день, чтобы практически на весь день - 10 часов - избавиться от нечеткости зрения вблизи. Компания называет вывод на рынок своих капель "важной вехой" и "кардинальным улучшением доступных вариантов лечения для 128 миллионов американцев, страдающих нарушениями зрения вблизи".

Капли работают, мягко сужая зрачок, так, как это происходит в фотоаппарате с диафрагмой при наведении на резкость. В результате на время действия препарата человек более четко видит близлежащие предметы.

«В отличие от более старых глазных капель, эти не оказывают существенного воздействия на фокусирующие мышцы глаза, поэтому они не затуманивают зрение вдаль и не вызывают эффекта "увеличения" (он же миопический сдвиг)», — утверждают разработчики.

Таким образом, "первые и единственные" капли от возрастного ухудшения зрения, которое неизбежно раньше или позже наступает у каждого, называют "прорывом", способным избавить людей от ношения очков.

Однако российские специалисты не увидели в новых каплях ничего "уникального". Более того, оказалось, что ацеклидин был синтезирован и использовался в офтальмологии в Советском Союзе.

Анна Семенова, врач-офтальмолог, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе московской клиники 3Z:

— Действующим веществом капель Vizz является ацеклидин - это офтальмологический препарат, который был разработан в СССР, во Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте имени С. Орджоникидзе, и разрешен к медицинскому применению приказом Минздрава СССР в 1970 году.

Механизм его действия очень простой: он сужает зрачок, вызывая так называемый эффект диафрагмирования. Проще говоря, это работает так же, как диафрагма в фотоаппарате или как популярные в прошлом перфорационные очки с маленькими отверстиями - при суженном зрачке отсекаются боковые рассеянные лучи, а прямые идут более четко на сетчатку. В результате уменьшается пятно рассеяния и повышается четкость изображения.

Такой же принцип используют другие решения: например, искусственные хрусталики или имплантаты с центральной "блендочкой" - черным кружком с маленьким отверстием в центре. Они тоже создают эффект диафрагмирования.

Важно понимать: действие таких капель - это не лечение и не восстановление зрения. Никакого "прозрения", "восстановления сетчатки" или чудес здесь нет. Эффект достигается только за счет физического уменьшения диаметра зрачка. Это можно сравнить с тем, как люди прищуриваются, чтобы лучше разглядеть предмет - принцип абсолютно тот же.

В офтальмологии ацеклидин применялся в первую очередь для лечения глаукомы. Когда зрачок сужается, корень радужки немного оттягивается, и это улучшает отток внутриглазной жидкости. По такому же механизму работает и хорошо нам известный препарат пилокарпин, который и сейчас иногда используется при отдельных видах глаукомы, хотя и не так часто, как раньше.

При этом у ацеклидина есть четко обозначенные ограничения. Его действие сохраняется примерно 10 часов. Все это время зрачок остается суженным, и если в этот период человек попадает в условия с низким уровнем освещенности, он начинает видеть значительно хуже. Быстро прекратить действие препарата невозможно - это не фотохромные очки, которые темнеют или светлеют в зависимости от освещения. Здесь, если вы закапали капли, эффект сохранится до конца действия препарата. Именно поэтому применять их как "чудо-средство для улучшения зрения" я считаю неоправданным и даже потенциально опасным, особенно при движении за рулем и в обычной жизни, когда приходится перемещаться из светлых помещений в темные.