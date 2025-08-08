Роспотребнадзор запросил у Турции отчет об отравлении туристов

Роспотребнадзор запросил у Турции данные из-за сообщений об отравлении туристов
Роспотребнадзор запросил у минздрава Турции данные по поводу сообщений об отравлении российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В СМИ появились сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье», — поясняют в Роспотребнадзоре.
В связи с этим служба запросила у турецкого минздрава официальные данные о результатах расследования и попросила оценить риски возможного ухудшения эпидситуации.
Это сделано в рамках подписанного странами меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов.