Роспотребнадзор запросил у Турции отчет об отравлении туристов

Роспотребнадзор запросил у минздрава Турции данные по поводу сообщений об отравлении российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

© РИА Новости

«В СМИ появились сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье»‎, — поясняют в Роспотребнадзоре.

В связи с этим служба запросила у турецкого минздрава официальные данные о результатах расследования и попросила оценить риски возможного ухудшения эпидситуации.

Это сделано в рамках подписанного странами меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов.