Как иркутские врачи выезжают бесплатно работать в провинцию

Врачи из Иркутска решили провести пару выходных в загородной поездке с демографическим уклоном. Они опасались, что здешних жителей отпугнет обещание бесплатного осмотра, но главная проблема оказалась совсем в другом.

Сверим мобильники

Однажды субботним утром специалист по ультразвуковой диагностике Сергей Ковальчук и настоятель Михаило-Архангельского храма отец Евгений (Старцев) вышли на крыльцо культурно-просветительского центра в селе Анга и принялись показывать содержимое своих телефонов. Выяснилось, что в феврале они находились за пять часовых поясов от Иркутска и в 20 километрах друг от друга. Священник доставил тогда в зону СВО очередную многотонную посылочку от прихожан и развозил ее по частям на "таблетке", а Ковальчук спасал наших бойцов с минно-взрывными травмами. Нынче он вернулся к своему обычному занятию - обследует беременных. Сегодня половина большой врачебной бригады, и Сергей Геннадьевич в том числе, поедут в районный центр Качуг, а другая половина будет творить организованную действующим при Харлампиевском храме фондом "Спаси и сохрани" акцию "За жизнь" здесь, в Анге.

Почему именно в Анге? Потому что 228 лет назад здесь появился на свет мальчик Ваня Попов, который впоследствии крестил алеутов в Русской Америке, сподвиг губернатора Муравьёва на заключение Пекинского договора 1860 года, по которому к России отошли все земли по левому берегу Амура, а в 1883-м в звании архиепископа Московского и Коломенского освятил храм Христа Спасителя.

Губернатора того мы теперь знаем как Муравьёва-Амурского, а мальчика Ваню - как Святителя Иннокентия Вениаминова, причисленного к лику святых в 1977 году. И этот самый культурно-просветительский центр, где врач с протоиереем сверяют телефоны, носит его имя. Медиков прямо там и поселили. У большинства из них окна номеров выходят на купола да кресты. Помолились, перекусили и поехали работать.

Сверхзвуковой слух

Ужин запланировали на семь в кафе "Заимка" через мостик от центра, но в назначенные семь вечера он не начнется. Это становится понятно к обеду. Хотя с утра народ тянулся к фельдшерско-акушерскому пункту не сказать, чтобы очень уж активно. Медики именно такой первой реакции от населения и ждали. Накануне вечером по ходу общего сбора на веранде гинеколог Виктория Седова предупредила: без недоверия не обойдется. Само слово "бесплатно" действует на людей почти магически - значит, будут разводить на изрядные расходы.

Отношение к выездной затее иркутских врачей меняется после первых обследований: слухи, особенно хорошие, распространяются в деревне со скоростью звука. Коридор в небольшом ФАПе заполняется женщинами. Кто на сносях, кто просто с животом, кто "по женской части" - самой старшей тут пошел девятый десяток. Всем надо, потому что прием натурально бесплатный, а расценки за анализы по сходной цене. Конечно, завтра, когда ФАП закроют на замок, оставшихся осмотрят в культурно-просветительском центре. Но зачем хорошее дело откладывать на завтра?

Самый короткий день

Черная ряса отца Евгения Старцева среди медицинских одежд в этом ФАПе никого не смущает. Многие его тут знают. А он знает, что иркутская клиника скинула 60 процентов с расценок за анализы, а затраты возглавляемого им фонда "Спаси и сохрани!" на акцию измеряются шестизначной цифрой. Надо, чтобы деньги прихожан были отработаны по максимуму. Он легонько подталкивает меня к выходу - надо еще посмотреть, как идут дела в Качуге.

— До обеда у нас было 12 девочек беременных и 13 ребятишек, - подводит итоги дня гинеколог Ирина Акулич. - Потому что у нас одна тетенька была с двойней. Всех мы их посмотрели, всех ребятишек глянули. Всех на видео, на изображение посмотрели, все фотографии. Девчонки все сфотографировали своих мальчиков. Счастливые, довольные такие.

— А если бы приехали в Иркутск на наш аппарат, мы бы еще и фигурки младенцев могли им подарить, - дополняет коллег Сергей Ковальчук.

— Тридэшные? - уточняет отец Евгений.

— Да, на 3D-принтере их печатаю.

— Это как статуэточка такая?

— Да, и тем, у кого папа на СВО, мы их дарим - и статуэточку, и версию для брелока - чтобы можно было ему на войну отправить. Чтобы всегда с ним было изображение его ребенка, и он мог ощущать, что его ждут.

А после осмотра 13 детишек у 12 матерей считать перестали. В памяти осталось только то, что приняли большое количество людей с самыми разными заболеваниями. Всего же в Качуге и в Анге удалось принять больше ста человек.

— Надеюсь, мы принесли пользу и районной больнице, - полагает Акулич. - Здешний доктор, гинеколог, у Сергея Геннадьевича мастер-класс брала. И девочек беременных они прямо вдвоем смотрели, и он передавал свой опыт. Так что день получился такой - максимальный.

— Нет, неправильно, - поправляет ее Ковальчук. - День получился быстрый. Мы встали - и вот уже темнеет.

И причем тут нехватка кадров?

Благодарный прием коллег был и в Анге.

«Как медсестра я не имею права назначать лечение. Правильно? — рассуждает медсестра амбулатории Елена Вологина, — только выполнять процедуры. Манипуляции. И очень рада, что население обследовано. Назначают лечение, ту же кровь сдают. На УЗИ. Консультации докторов».

Но не всем так повезло. Навести порядок в кабинете, где ей предстояло вести прием, Анна Санташева хотела еще накануне вечером. Не дали, помещение больницы закрыли. Пришлось начинать с утра. Наметанным глазом эндоскописта с 33-летним стажем первым делом она обнаружила три прекрасных, современных аппарата: "Хороший Китай". Вот только в помещении пыль, грязь, сажа на полу, на подоконниках, но главное - грязными были сами эндоскопы, которые надо стерилизовать после каждого обследования.

По данным регионального Минздрава, обеспеченность врачебными кадрами Качугской районной больницы на 37% ниже, чем в области. Отчасти, наверно, поэтому должность начмеда исполняет старшая медсестра. Но никак не по этой причине в списках на прием, которые представили здешние медики, оказались мертвые души. Пациенты, которые должны были прийти на прием, не объявлялись, им звонили - из трубки шел ответ: "Номер не существует" или по указанным номерам отвечали совсем другие люди.

Что дальше?

На торжественный ужин приезжает мэр Качугского района:

«Очень рад вас видеть. Кто не знает, здесь есть стена, можно загадать желание, и эти желания сбываются».

Говорит он, как оказалось, о стене дома, где жил Святитель Иннокентий.

"Знаете, вот богата сибирская земля талантами, богата красотами", - это было последнее, что медики, протоиерей и сотрудники областного исторического музея, которые обеспечили медикам культурную программу и организационную сторону, слышат из его речи. Гораздо важнее для отца Евгения, что наутро доктора почти в полном составе пришли в воскресенье на литургию. Пятеро из них впервые в жизни исповедались. Гендиректор клиники Яна Романова заверила, что будет искать все возможности для масштабирования проекта в других территориях.

На обратной дороге в Иркутск отец Евгений рассказывает о том, что сделано и что предстоит сделать в части проекта "За жизнь". Сокрушается, что по числу абортов на 1000 родившихся Иркутская область находится на пятом месте (по официальной статистике регионального минздрава за 2023 год, 42,7 при общероссийском показателе 31,9). И картинки из глубинки, которые зарубкой остались в памяти врачей после июльской поездки, многое в этой цифири проясняют.